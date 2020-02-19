在歐元疲軟的支撐下，歐洲股市週三創出新高，而新冠肺炎病例數量下降，使人們寄希望於這種流行病對全球供應鏈的影響將是短暫的。

新的數據顯示，大陸的新冠肺炎病例數連續第二天下降，這有助於預測到4月份這種流行病可能會消退，泛歐的STOXX 600指數上漲了0.5％。

大陸人行已採取多項措施，幫助度過自2002-03年SARS疫情以來最大的公衛危機，這不僅提振了全球人氣，並使全球股市處於自2019年6月以來的最佳月份。

科技股上漲帶動米蘭股票指數FTMIB升至2008年以來最高水平，蘋果供應商意法半導體（STMicroelectronics NV）漲幅居前。在意大利銀行業期待已久的合併的希望的推動下，該指數週二收於十年來的最高點。

現在歐洲投資人關注的目標都放在即將公布的經濟數據，主要是法國和德國的採購經理人指數（PMI），法蘭克福的主要指數GDAXI上漲約0.4％。

(中時電子報)