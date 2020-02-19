受新冠肺炎疫情影響，整體局勢不穩定，上班族轉職意願也跟著降低！1111人力銀行19日公布最新調查指出，近一個月上班族有計劃轉職的比例為37.9％，和年前調查的43.1％相比，下降5.2個百分點；目前正在謀職的比例，也從年前的40.4％降至24.5％，明顯驟降15.9個百分點；不考慮換工作的比例，則從年前的12.2％升高至27.9％。

1111指出，農曆年後通常是上班族轉職高峰期，但隨著疫情延燒，部分企業陸續傳出無薪假、裁員潮、減少工時等，導致年前原先有意轉職的上班族不敢貿然行動，甚至先打消換工作的念頭；許多行業也因業績受影響，正職人力需求不顯著，造成徵才遞延，整體看來今年年後轉職動能恐不若往年強烈。

不過，1111人力銀行職涯發展中心總經理李大華強調，雖然年後轉職潮因為疫情出現遞延，但部分產業仍求才若渴，包括運動轉播、線上影音、直播遊戲、線上購物、電子商務及宅配物流等相關產業，仍釋出許多工作機會，相關領域的求職者可多留意。

有趣的是，1111發現，近期上班族轉職行為也從主動變成被動，根據1111人力銀行資料庫統計，2020年2月的「單日最高開啟履歷數」，相較於1月明顯成長24.4％，研判雖然上班族求職更保守，但卻有更多人悄悄開啟履歷，被動等待媒合配對通知，盼被企業人資獵才挖角

1111調查並指出，上班族期待轉職後平均月薪為38,275元，與年前調查的40,285元相比，明顯下修2,010元，以此次調查的受訪上班族平均薪資34,735元來看，盼跳槽後的月薪增幅10.2％，和年前調查期盼月薪增幅15.7％相比，也是明顯下修，足見上班族轉職心態已趨於保守。

此外，1111詢問上班族目前服務的企業，是否有因新冠肺炎疫情調整營運措施？結果發現，有17.8％延後開工、15％放無薪假、14.5％暫緩徵才、10％縮短營業時間；在調整內部措施方面，有44.1％企業提供口罩酒精等防疫用品、25.6％取消春酒、17.8％取消員工旅遊、11.1％實施彈性工時。

上述調查來自1111人力銀行「上班族轉職現況調查」，時間自2020年2月10～18日，針對求職會員進行隨機抽樣，有效樣本數1,077份。

(工商 )