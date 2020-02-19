明道大學董事會大手筆募集三億元創業基金之後，19日攜手全國商業總會，打造接地氣的創業孵化器。明道大學校長郭秋勳19日表示，商總成員皆是實戰經驗豐富的企業成功人士，並感謝商總理事長賴正鎰帶領團隊，以企業家的社會公益理念，提供學生的業界導師資源及創業諮詢、培訓、人脈導入等全方位輔導。

郭秋勳希望該校能協助有理想、有創意、有熱情的創業青年，取得創業初期必需的養分，青年創業者也能見賢思齊，在業師輔導下，能成功創業、順利圓夢。

商總理事長賴正鎰說，創業不能光靠衝勁和熱誠，年輕人在創業之前，尤其需要有基本的創業教育和訓練打底，底子愈扎實，成功機率及存活率愈高！而學生準備ESB國際認證的過程，是有系統地建立創業知能，以利創業。他並點出青年創業失敗原因，主要有三因素，包括缺經驗、缺人脈及缺資源。

賴正鎰透露，商總十大產業分組、35個委員會，涵蓋百工百業，是橋接學用落差最佳解方。一旦通過創業經營核心能力指標國際認證的同學，提出創業計畫，經由商總審核通過，可獲得專屬業師親自輔導，可鼓舞青年學子勇敢逐夢、成功創業。

明道大學為推動青年學生勇於創新創業，給予有志創業的青年學子最充足的資源，與商總合作，提供青年「創業啟蒙期」的基本人才教育和訓練，涵養創業初期必需的養分，且通過ESB國際認證的學生，除可獲得商總頒發的微型創業經營與管理職能認證（SBOM），同時還能得到商總充沛業師人脈輔導。

(工商 )