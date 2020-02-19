中央氣象局預報顯示，明(19)日基隆北海岸、宜蘭及東半部雲量增多，出現短暫降雨的情形轉趨明顯，至於大台北地區也有零星飄雨的機會，其他地區則維持多雲到晴，不過下周三(26日)有個微鋒面和弱冷空氣掠過，天氣會轉為稍微濕冷。

天氣風險公司(Weatherrisk)臉書專頁表示，明天清晨受輻射冷卻影響，西半部仍會出現12-14度左右的低溫，東半部約15-17度，不過未來一周白天將維持舒適溫暖的好天氣，各地白天高溫約21-25度，南部部分地區可以來到26-27度，西半部日夜溫差大，請適時增減衣物。

氣象風險專頁表示，未來6天內不會有其他的天氣系統影響台灣，除了東半部仍然雲量偏厚外，西半部地區都是好天氣，不過各地早晚溫差仍然大，大概約有8-10度的溫差，提醒民眾多注意。

根據環保署空氣品質預報顯示，明日受輻射冷卻影響，西半部清晨與夜間擴散條件較差，污染物濃度易上升，白天起東北季風稍增強，西半部擴散條件將逐漸好轉，高屏地區午後受光化作用影響，臭氧濃度易升高，請留意。

明天北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級，中部、雲嘉南空品區為「普通」等級，高屏空品區局部地區可能為「橘色提醒」等級，出外民眾記得載口罩做好個人健康管理。

(中時 )