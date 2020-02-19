空拍烏山頭水庫導水路與南北幹線。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市文化局出版《圳流百年：嘉南大圳的過去與未來─真正改變台灣這塊土地的現在進行式》，把冰冷水利設施搖身一變成為最富故事性的文化資產。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

日本家庭主婦全國暴動居然催生嘉南大圳？嘉南大圳促進嘉南平原的農業發展，為何曾被戲稱「咬人大圳」？今年是嘉南大圳開工滿百年，台南市文化局出版《圳流百年：嘉南大圳的過去與未來─真正改變台灣這塊土地的現在進行式》，把冰冷水利設施搖身一變成為最富故事性的文化資產。

台南市政府今年策畫「嘉南大圳開工滿百周年紀念」系列活動，邀請全民共同見證嘉南大圳的珍貴與獨特，迎向嘉南大圳下一個百年，文化局結合「故事：寫給所有人的歷史」團隊撰寫《圳流百年：嘉南大圳的過去與未來－真正改變臺灣這塊土地的現在進行式》，7個章節娓娓道出嘉南大圳起造與台灣殖民史糾葛，跳脫生硬史料，多了不少吸睛冷知識。

好比烏山頭水庫原本預計只有50年的使用期限，為什麼迄今仍能持續運作？日本家庭主婦引起的全國暴動，最後居然催生了嘉南大圳的建設，這是怎麼一回事？嘉南大圳促進嘉南平原的農業發展，但卻為何曾被台灣人戲稱「咬人大圳」？嘉南大圳不只調節用水更能改變土質，這是什麼法術？

文化局指出，不同以往介紹嘉南大圳興建歷史與建築工法的史料，而是在歷年累積學術成果與研究報告基礎，從歷史、政治、經濟、人文等角度切入，詳細解說嘉南大圳的前世今生與未來，讓冰冷水利設施搖身一變成為最富故事性的文化資產，帶領讀者們走進有如台灣土地血脈一般的圳道世界。

過去，文資處曾委託成大建築系吳秉聲老師團隊、彰師大歷史所李宗信老師團隊進行調查研究，在此基礎上，透過文化部「再造歷史現場專案計畫」支持，文資處委託台南市五條港發展協會，由計畫主持人陳梅卿老師組成調查團隊走入聚落與圳邊，訪問耆老、農人及水利會第一線工作人員，蒐集與嘉南大圳的互動記憶與感動。「故事：寫給所有人的歷史」團隊出動10位作者，承接研究成果加以現場補充調查與訪問，歷時兩年琢磨彙整出《圳流百年》。

文化局期待，無論對嘉南大圳的印象是來自課堂上教過、田間有如小水溝般的圳道看過、去烏山頭水庫遊覽時走過，透過閱覽《圳流百年》，對於「嘉南大圳」絕對有耳目一新之感。

(中時 )