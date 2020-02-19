隨著新冠疫情的蔓延，民生消費大量轉往網路平台，對食品、日用品及其他快消品類的網購需求激增，帶給陸企電商龍頭阿里巴巴集團控股盈利上升，惠譽信評今（19）日指出，實際上該集團同時會面臨兩大方面的衝擊，一是大陸境內的產品和服務供需全面受挫，封城措施使得快遞和物流行業受到拖累，大量包裹無法按時投遞；另一則是，阿里巴巴提供給平台店家的多項紓困措施，會給自己在接下來的幾個月內，盈利能力受到壓抑，

惠譽信評指出，阿里巴巴集團控股擁有國際信評等級A+、信評展望穩定，淨現金流約人民幣2,290億元，在中國網購市場布局廣泛且紮根深厚，具有充足的評級緩衝空間用於抵禦新冠疫情帶來的負面衝擊，但阿里巴巴在中國市場的商業業務收入，不可避免會暫時下滑，期待一旦疫情結束其盈利能力應能迅速回升。

惠譽認為，此次疫情將改變了人們的生活和工作習慣，這可能推動數位化生活或工作方式，在疫情結束後得到進一步普及，從而增加阿里巴巴的業務機會。

(工商 )