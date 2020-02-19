波士頓紅襪的工具人Brock Holt決定轉隊到密爾瓦基釀酒人，這對我國旅美選手林子偉來說是個大好消息，同樣具有工具人性質的他，或許有機會能夠擠進開季26人名單當中。

美國媒體《SB Nation》預測紅襪隊新球開季名單，其中就包含林子偉在內，除了因為Brock Holt轉隊的因素之外，另一個原因就是他已經沒有下放權，如果要把他回到小聯盟則要先進到讓渡名單之內，如此一來就有可能被別隊拿走，因此極大可能會直接帶進開季名單當中。

不過若是在跟道奇交易獲得的潛力新秀Alex Verdugo傷癒回歸後，林子偉就有可能面臨到被下放的問題，預計他可能要跟另一名內野手Jonathan Arauz爭取留在大聯盟的資格。

這一年對林子偉來說相當重要，而之前我國也有只有胡金龍曾擠進開季名單當中，若是能成功也對國內棒球發展相當有助益。

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(中時電子報)