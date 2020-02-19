嶄新的2020年才剛開始，大家除了期待在新的一年迎來財運之外，也別忘了要多加注意身體警訊，星座專家Amanda近日就在《命運好好玩》節目上點出，「2020健康容易出狀況」的前3名星座，希望上榜的朋友要特別留意自身的健康狀況。

第三名 天蠍座

「過度透支、傷了根本」，天蠍座的朋友最近在工作方面壓力會稍大，此外也可能在休閒娛樂上耗盡體力，身體恐會有警訊出現，星座專家Amanda也特別提醒，天蠍座的人在今年要注意身體健康狀況，一旦傷了根本，就算花2至3倍的時間，可能都補不回來。

第二名 處女座

「內心壓力、影響健康」，星座專家Amanda透露，2020年處女座的整體運勢算是好的，不過因為處女座本來就對自身的要求非常高，這種高標準相對也會帶給內心莫大的壓力，此外Amanda也特別提醒，處女座的朋友應該要懂得適時抒壓，才不會傷了身體健康。

第一名 獅子座

「長期問題、不可忽視」，最該注意身體狀況的就屬獅子座的朋友，星座專家Amanda表示，獅子座總是希望能把自己最光鮮亮麗的一面表現出來，卻也因此忽略了一些長期存在的狀況，像是從作息、從飲食，甚至就醫、按照醫囑用藥等，都是獅子座該好好正視的問題。

(中時電子報)