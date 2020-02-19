根據美媒美國數位廣播網（Radio.com）統計，大聯盟近年因頻頻出現大型合約，使得球員身家累計鉅萬。最有錢的人是已退休的前洋基隊三壘手亞歷士．羅瑞格茲（A-Rod），他目前擔任球評，但身家財產總值3.5億美元（約新台幣106億元），日籍的鈴木一朗則以1.8億美元（新台幣55億元）排名第三。

鈴木一朗總資產累計1.8億美元，大聯盟排名第3位。（美聯社資料照）

球員資產的計算基礎除了歷年所獲得的合約金額累計，還包括球員個人的商品、廣告、代言等等；鈴木一朗在日本擁有超高人氣，這方面收入最為豐厚，因此美國媒體盛讚他是「棒球界最大咖的國際球星」。他去年球季初宣布引退，轉任水手隊球團特別助理。

A-Rod在遊騎兵、洋基隊期間都獲得天價合約，加上經營得宜，成了現階段大聯盟最有錢的人。其次前洋基隊的吉特，他目前是馬林魚隊老闆，且剛入選美國棒球名人堂，總身價約1.85億美元（新台幣56億元），僅次於前隊友A-Rod。

第4名是現役的天使隊球星普侯斯，身家累計1.7億美元（新台幣52億元）。第5名是米蓋．卡布瑞拉，1.25億美元；太空人隊投手葛倫基與已退休的重炮手霍華，同以1.2億美元並列第7。

此外，曾來過台灣打球，短暫加盟中職義大犀牛隊的曼尼，則以1.1億美元與奇柏．瓊斯等人並列第10名。

(中時 )