新冠肺炎讓製造業首當其衝，經濟部明將陳報「COVID-19(武漢肺炎)疫情相關措施-製造業紓困及輔導轉型方案」，其中將由產業競爭力發展中心設置單一窗口，串連公協會建立平台，擴大台商回台投資，強化新南向產業佈局。另外，政府也將提供業者紓困利息補貼。

經濟部在對行政院的報告中，有關製造業紓困及輔導轉型措施，提及我國製造業在這波疫情中遭遇負面衝擊，包括復工不順，面臨缺工，備料不足，及物料受阻。行政院發言人Kolas Yotaka表示，政府將於短期內可掌握業者需求，迅速恢復產能，中長期持續輔導產業升級轉型，達成高階製造中心的目標。

她說，經濟部建議具體做法，包括由產業競爭力發展中心設置單一窗口，串連公協會建立平台，簡化原物料進口文書作業，提升通過效率，擴大台商回台投資，強化新南向產業佈局。另也提供利息補貼，協助企業創新研發，引導留用研發人員，開設升級專班，提升職能，促進穩定就業等。

(中時 )