陸軍關渡地區指揮部今（19）日舉辦「109年武藝競賽」，各單位組隊拚專業、比戰技，其中在戰車戰鬥教練中，戰車官兵依狀況通過障礙物，並直接輾過報廢小黃計程車，瞬間成為一堆廢鐵，震撼全場。

「109年武藝競賽」由關指部指揮官劉少將主持，所屬機步二營、聯兵一營、聯兵二營及砲兵營等單位派員組隊參賽，針對「戰、甲車單車戰鬥教練」、「迫砲、火砲聯合操作」、「通信中心開設」及「營指揮所開設」等4項競賽，官兵無不拿出專業，相互較勁拚單位佳績。

在「戰車單車戰鬥教練」中，由車長任指揮人員，依序通過遭遇敵反裝甲武器射擊、遭遇敵戰車等狀況，特別於「障礙物通過」項目，擺放2輛報廢計程車作為障礙物，CM11戰車以履帶壓過報廢車輛通過，現場畫面相當震撼，十足展現CM11戰車的優秀性能。

戰車展現暴力美學，輕鬆排除「障礙」將一輛民間教練車瞬間壓成廢鐵，畫面極為震撼。（軍聞社提供/吳家詮傳真）

其次，「甲車單車戰鬥教練」則考驗乘車成員遭敵小部隊、毒氣攻擊、下車戰鬥及戰傷救護等處置作為，戰傷救護為戰場上相當重要的一環，藉此也考驗官兵對於人員施救的技能與熟練度。

「迫砲、砲兵排聯合操作」則是考驗迫砲排、砲兵排官兵於射擊任務的前置作業，舉凡陣地偵查與佔領及模擬射擊任務等實戰操演，過程中也模擬車輛故障，緊急更換輪胎作業，驗證保修能量。

最後，由劉指揮官頒獎表揚競賽優勝單位及有功人員，肯定所有參賽官兵辛勞，並期許各單位，持恆精進官兵本職學能，加強駐地訓練成效，以有效提升部隊戰力，持續守護國人生命財產安全。

劉指揮官於致詞時表示，透過武藝競賽舉辦，使官兵於面對戰場狀況時，能做出正確、快速的應處作為，現場模擬各種突發狀況，配合時間限制及裁判官評分制度，使比賽節奏更為緊湊，達到訓練成效；另比賽全程以營為單位，藉由寓教於樂方式，使單位更增團結、提高向心，參賽隊伍為單位爭取榮譽。

(中時電子報)