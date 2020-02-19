在連續有重要醫療幹部與超過3千名醫護人員感染新冠肺炎後，大陸國家主席習近平近日專門就參與疫情防控的醫務人員作出指示，強調醫務人員是戰勝疫情的中堅力量，務必高度重視對他們的保護、關心、愛護，使他們始終保持強大戰鬥力，以持續健康地投入疫情鬥爭。

據《新華網》報導，習近平還強調，指揮調度、後勤保障要科學到位，對醫務人員舒緩壓力、生活保障、必要休整、精神鼓勵務必及時加強落實，一定要保證在湖北(武漢)醫療隊伍安全有序、統籌協調、有力有效、及時迅速開展工作。

報導說，新冠肺炎疫情發生以來，廣大醫務人員夜以繼日、連續奮戰，有醫務人員不幸被病毒感染，有的甚至獻出了生命，體現了醫者仁心的崇高精神。習近平多次主持召開會議、發表重要講話、作出重要指示，給全國特別是湖北和武漢奮戰在疫情防控一線的醫務人員送去黨中央的關懷。他在北京調研指導疫情防控工作時親切慰問廣大醫務人員，並就幫助他們解決實際困難和問題作出部署、提出要求。

根據黨中央部署，大陸29個省區市、新疆生產建設兵團和軍隊系統已派出3萬餘名醫務人員馳援湖北(武漢)。

(中時電子報)