為了防堵疫情來勢洶洶的新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎），民眾紛紛戴上口罩自保。我們已知道，戴口罩時，有顏色面朝外、白色面朝內。但近日一位網友發現，健保藥局發售的實名制口罩「兩面都白色」，頓時無法分辨出正反面，有人認為看「鬆緊帶」位置就能辨別，但內行曝，其實要看「摺痕」才對，沒有顏色區分的口罩正反面很容易搞混，就連藥師也會搞錯。

原PO在PTT上表示，「今天買的實名制兩片口罩是全白的」，內外特徵很不明顯，求解」。他附上照片指出，「上方口罩，壓條突出、長出鬆緊帶、摺痕朝下、不織布上下有從另一面翻過來的收邊」；「下方口罩則是，壓條處平順、沒有長出鬆緊帶、摺痕朝上、不織布上下往另一面翻出去」。其餘地方及觸感大多相同，無法看出異狀。

原PO認為，先不看鬆緊帶的部分，幾乎可以確定下方的為口罩背面，上方則為外面。但藥局的藥師經詢問卻指出，「長出鬆緊帶的是裡面」。這不禁讓原PO起疑，決定求證口罩正反面的真相，到底有沒有一眼辨別的方法？

貼文一出，馬上吸引多則留言，絕大多數網友認為「上圖為外面、下圖為理面」才是正解，但仍有相反答案出現。有人指出，要滴水測試，「防潑水的在外層」；也有人指出，要看「鐵絲壓條」，壓條突起會朝外。但內行網友指出，看鬆緊帶不準，看「摺痕」才最快速，口罩上的平行摺痕「朝下的是外面；朝上的是裡面」。

(中時電子報)