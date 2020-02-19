外傳知名舞蹈老師劉真因為手術到一半心臟驟停，正裝著葉克膜搶救中。葉克膜雖是用於代替心臟、肺臟功能，但有醫師就指出，一般葉克膜最多可用2、3周，否則容易出現併發症。

有媒體報導劉真目前裝著葉克膜在搶救中，根據雜誌《好健康》報導，台大心血管中心主任陳益祥曾表示，葉克膜只是延長救命的時間，使患者血液循環正常、血氧供應正常、血壓穩定，讓醫師有更多時間找出其他治療方法，接著就是等待患者自行修復。

陳益祥說明，雖然國內使用葉克膜的最長時間有達100天以上，但那是特例，一般最多只能用2、3周，因為葉克膜不屬於人體，容易產生併發症，通常併發症第7天起會陸續出現。

陳益祥解釋，隨著葉克膜使用時間的延長，各種併發症會越多，包括血球被破壞引發溶血，最怕的是引起感染產生敗血症，若裝上葉克膜後，病情無起色，併發症又出現，就不適合繼續使用。而當患者腦部一直都沒有反應時，醫師會建議家屬可能要有放棄的心理準備。

(中時電子報)