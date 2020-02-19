新冠肺炎疫情衝擊，行政院匡列600億紓困預算給救助，商總今表示，內部調查貨運、倉儲業業績都掉了7成以上，整體商業營業額受疫情影響，平均少5成，影響很大，希望提高紓困金額，且抵用券至少要編1、200億才夠。

對政府編列600億紓困，商業總會理事長賴正鎰先是肯定，直言對業界不無小補。只是這次疫情對工商業衝擊至少幾千億，目前提出的600億自然不夠。他指出，商總已經對旗下142個產業會員進行疫情衝擊調查，已回覆的30幾個會員中，像是貨運、貨櫃、倉儲業績都掉了6到7成，「我都沒想到影響那麼大！」

他指出，統計商業業績平均因為疫情掉了5成，這1、2個月幾乎都沒生意做。業者不是都要政府買單，很多還是要靠自己，只是紓困金額運用很多還可以調整，例如抵用券只編列20億，根本是「杯水車薪」，至少要編個1、200億才夠加速疫情後復甦。另外，有些根本不用動用預算，像是公告現值、公告地價都可以比照當年SARS降低，之後再分年調回，對政府根本沒有影響。

(中時 )