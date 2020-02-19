中央流行疫情指揮中心今(19日)晚間深夜再新增一新確診個案，為國內第24例新冠肺炎COVID-19確定病例，為北部一名60多歲退休女性，近2年無出國史且作息單純，僅在住家附近的公園運動、在家看電視或是與朋友唱卡拉OK。指揮中心應變官莊人祥表示，感染源還在調查中，因此還不能說是社區傳播。

莊人祥表示，這名女性在1月22日出現發燒、咳嗽等症狀，22日至29日四度至診所就醫，因症狀加劇且出現呼吸急促情形，於29日晚間前往醫院急診，經檢查診斷為肺炎，於30日收治住院，因病情惡化，2月10日轉入加護病房。

如何找到這名個案？莊人祥表示，指揮中心在2月17日開始，針對流感併發重症檢體檢驗結果為陰性者，擴大進行通報採檢後發現，並由醫院通報，轉收至負壓隔離病房，於今晚確診；個案目前持續住在加護病房隔離治療中，狀況較為嚴重。

指揮中心表示，這名個案密切接觸者共360人，包括家人、朋友及診所醫院人員，目前正安排接觸者採檢。將持續調查是否有其他接觸者，會再進一步匡列、追蹤、採檢及隔離。另將針對個案發病14天前的活動史與可能暴露者，進行回溯追蹤調查，以找出可能感染源。

指揮中心指出，截至今日昨天4點，國內新增14例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1927例，檢驗結果為24名確診(含8例本土病例)、1822例排除、餘檢驗中(37例初驗陰性)。

(中時電子報)