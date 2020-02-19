桃園市政府衛生局考量偏鄉沿海地區藥局較少，第一波先行於2月16日指定復興區、觀音區、新屋區3區衛生所開放民眾前往購買口罩，20日起擴大到9家，再新增大溪區、大園區、龍潭區、楊梅區、平鎮區及八德區等6區衛生所，配售成人口罩400片、兒童口罩200片，售完為止。

桃園市配合中央口罩實名制新制，新增6區衛生所，共9家衛生所自2月20日起提供口罩販售服務。衛生局長王文彥表示，考量各區人口數及藥局數，擴大加入口罩實名制的衛生所，各所配售成人口罩400片、兒童口罩200片。

王文彥說，成人口罩購買方式維持7天內2片，兒童口罩則從明天起改為7天內買4片（限12歲以下兒童健保卡購買），以因應開學需求。

新增6家分別為大溪、大園、龍潭、楊梅、平鎮與八德衛生所，平日時段八德區衛生所為早上11點到下午1點販售、大溪區及大園區衛生所為下午2點到4點，其餘3家衛生所為中午12點到下午2點開賣，假日原則為早上9點開賣到11點為止。

如遇辦理整篩或大型活動，衛生所會提早於大門口張貼異動時間，並於官網公告提醒民眾。民眾可查詢口罩販售時間之管道分別為：手機連結網址(https：／／reurl.cc／Gk7kRd)連結「桃園市健保特約藥局開放民眾購買時段清單」、下載「全民健保行動快易通│健康存摺APP」點選「院所查詢」或至健保署全球資訊網「社區藥局查詢與口罩庫存查詢」(網址：https：／／reurl.cc／gvVqaN)查詢。

(中時 )