2月18日，巴基斯坦國際公關部門（ISPR）宣布，巴基斯坦空軍（PAF）成功試射空射型的「雷霆2」(Ra'ad-II)空射巡弋飛彈(ALCM)，其射程達到600公里，大大增強了巴基斯坦的陸空戰略實力。這枚飛彈是由法製的幻象3型戰機(Mirage III)所搭載的。

Quwa新聞報導，「雷霆2」巡弋飛彈是巴基斯坦自製的武器，最早於2017年3月23日的國家閱兵日公開亮相，「雷霆2」具有一個H型的尾翼，以及外放式的進氣口(與中華民國的雄風2型飛彈很相似)。當時，官方資料表示，「雷霆2」的標準射程為550公里。

2017年亮相的巴基斯坦雷霆2巡弋飛彈，此時的尾翼是H型的。(圖/Defense News)

然而，在新發布的「雷霆2」試射影片，卻顯示飛彈已經過重新設計，雖然新聞影片被刻意的模糊處理，但是仍然看出來有所改變，原本的H型尾翼，修改成 X型尾翼，這一變化暗示著飛行控制技術已得到了提高，因為X型尾翼所佔的空間較小，使得飛彈的體積更加緊湊，重量也較輕，也就更容易安裝在其他的戰機。

Pakistan successfully test fires cruise missile Ra'ad 2 | ISPR

雖然巴基斯坦有威力強大的美製F-16戰機，但F-16的部署與武裝受制於美國，因此巴基斯坦的自製巡弋飛彈必須整合到自製的JF-17戰機身上。(圖/巴基斯坦空軍)

報導稱，在射試中，安裝「雷霆2」飛彈的是幻象3戰機，然而這型戰機已服役許久，退役時程已在時間表，因此巴國空軍應該正打算在未來，能夠將它安裝在較較式的JF-17(梟龍)身上，JF-17是巴基斯坦與大陸成都飛機公司共同合作生產的。目前JF-17已可安裝C-802反艦飛彈，與其他的自製武裝。如果整合可行，那麼JF-17可以開始承擔在幻象3退役後的更多深度任務。

(中時電子報)