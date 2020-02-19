中華獨董協會首場經驗交流會19日登場，理事長駱秉寬表示，獨董們少有正式機會交流，因而催生這場交流會，並搭配保險研討、法律責任等相關議題，為獨董們打造自我保障金鐘罩；參與者發言秀揪弊密技，包括「不要等開會才表達意見、各項溝通留書面紀錄、財報重點在於現金流」等。

台灣證交所總經理簡立忠受邀出席，並對「最新公司治理藍圖下獨立董事的職能發揮」進行主題演講。他表示，擔任獨董沒有「獨董聖經」可以參閱，因各家公司、產業、股東組合等不一，由於獨董主要職責在於監督，在各查核事項上，如有疑問，獨董在詢問過會計師並留有紀錄，且在董事會上也有發言紀錄，這將有助於一旦公司出現問題時，對獨董自身的保護。

政大法學院教授朱德芳則以博達案為例指出，過往擔任獨董者常對公司不甚了解，該案當事人在面對法官質詢一問三不知的情況令人咋舌，因此，她強調，公司獨董「一定要了解財報」，對於相關資料必須實際審閱，而非形式上的行禮如儀。

交流會由華興電子獨董劉容生擔任引言人，他以自身經驗指出，接下獨董者多半與公司董事長為舊識，但對公司業務僅略有所知，對獨董權利義務卻完全不了解，也沒有任何的工作內容解說管道，這是多數獨董可能遭遇的困難。

一名與會者分享，在查閱公司財報時發現應收帳款不停攀升，然當時制度為業務部門負責銷貨、財務部門負責應收帳款的催繳，但由於業務部門才熟知客戶、卻由財務部門催繳，讓兩單位互相踢皮球，對此，分享者主張，將應收帳款的催繳回到由業務部門負責、並計入KPI，而這項改革改善現金流，使公司業績表現好轉，也激勵股價從約20元大幅漲至約100元，是意外的收穫。

(工商 )