范范范瑋琪。(本報系資料照)

資深主播張雅琴針砭時事風格犀利，一針見血又中肯的發言，總是讓網友聽了大呼過癮！未料她日前再次抨擊藝人「范范」范瑋琪：「妳家的口罩都拿出來好不好？」網友卻不買帳，有人質疑她不敢批評政府，也有人反問「她已經道歉了妳還要怎麼樣？」對此張雅琴今(19日)也在節目中回應了。

張雅琴今晚在新聞節目中解釋自己當時為何會說到范范的原因，「是因為我們現在都在講口罩真的很不夠用、不夠買，大家都在共體時艱的時候，所以在這個時候很多人就檢討說，妳(范范)在那個時候為什麼還要怪蘇貞昌說他是狗官？為什麼不讓口罩出口。」

張雅琴強調她當然知道范范已經道歉，「但我今天要講的這個事情是，不只針對范范，還有很多在那邊罵的人，你們當時都罵的這麼爽，你現在是不是應該要出來說句話。」

至於有人說：「范范已經道歉了妳還要怎麼樣？」張雅琴回應：「那我就跟大家講說，今天我如果做了一個錯事，我道歉了以後就不用被檢討嗎？應該不是這樣子。」更澄清她的說法不是要范范把家中口罩都拿出來，「我說妳有的話，妳們很喜歡捐，可以捐一下。」更稱香港藝人杜汶澤罵的更兇，連頭髮長見識短都說了，而她可沒這樣講。

最後張雅琴也呼籲挺范范或者政治立場怎麼樣的，不要怪到她身上，不要再說她長相長得怎樣，「你說我長得怎樣都沒有用，我今天只要跟大家講，口罩這個事情本來就是蘇貞昌做的沒有錯、小英做的沒有錯，就是要把口罩留在台灣！」

(中時電子報)