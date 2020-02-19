馬英九致贈李乾龍「台灣之寶」。(讀者提供)

馬英九主動陪李乾龍到各桌逐一敬酒。(讀者提供)

侯友宜陪李乾龍到各桌致謝。(讀者提供)

新北市議長蔣根煌 (持麥克風者)率中常委候選人集體上台亮相。(讀者提供)

國民黨新北市黨部主委李乾龍昨晚舉辦「感恩餐會」，預告將在黨主席補選後告別主委一職，雖然前總統馬英九帶頭要大家勸李「不要走」，李仍堅持交棒，場面熱鬧、溫馨，又帶點感傷。據指出，黨務高層、新北市長侯友宜，都對下一棒市黨部主委人選既頭痛又憂心。

昨晚的餐會由李乾龍自掏腰包，開約30桌，向新北市所有黨務幹部、黨公職、婦女團體及黨代表致謝，出席者包括馬九英、代理主席林榮德、代理祕書長曾銘宗、新北市長侯友宜與副市長謝政達及議長蔣根煌，兩位黨主席候選人郝龍斌、江啟臣也一起坐主桌，江啟臣的岳父前立委劉盛良也同桌。中央委員連勝文特地到場致意，因另有急事，未入桌即先告退。

會場播放李乾龍擔任2年6個月主委任內的影片回顧，還有對聯「揚帆啟航，乘風破浪會有時；桑榆未晚，不破樓蘭誓不還」、「寵辱不驚，看庭前花開花落；去留無意，隨天上雲卷雲開」說明他的心境。

李乾龍感謝大家協助，在2018年五合一選舉，不但侯友宜順利贏得市長，提名36席市議員也當選33席；不過2020大選結果不如預期，12席立委只當選3席，希望他退休後交棒年輕人扛起重振國民黨的重責大任，「不破樓蘭誓不還」。

馬英九除致贈李乾龍「台灣之寶」，也主動陪李逐桌敬酒致謝，還帶頭在每桌高喊「李乾龍」，再由賓客接喊「不要走」。上台致詞的林榮德、曾銘宗、郝龍斌、江啟臣及侯友宜等人，都大力肯定李兩年多付出龐大的心血、精力及財力，希望李繼續為黨打拚；不過李仍決定交棒，鼓勵區黨部主委們繼續奮鬥。其中郝龍斌、江啟臣除肯定李乾龍，也都表示會大力推動改革，重用年輕人，爭取在場人士支持。

新北不僅黨員數最多的全國最大票倉，市黨部及黃復興黨部黨代表多達180多票，昨晚就有70多人出席。因這次除了議長蔣根煌被力拱而參選中常委連任，另有市議員陳儀君、林金結及前議長之子陳汪全、前立委張慶忠與市議員陳錦錠之子張智倫，共有5人參選中常委，昨晚的餐會，也有為5人造勢牽線之意，結果現場來了21位中常委候選人，包括劉大貝、謝瀛華等「老將新秀」都聞風而至，李乾龍、蔣根煌也展現氣度，由蔣帶著21人一起上台亮相，介紹給在場黨代表。

據指出，昨晚餐會前，李乾龍才在市黨部「簽字」2月的黨工薪水、黨部開銷，共125萬元。因日後新北市黨部主委除須有能力每月籌措黨工薪水及經費，聲望、輩份更須夠份量，接任人選令黨務高層及新北黨政人士既頭痛又憂心。

(中時 )