由政務委員張景森統籌修法的國土計畫法將有重大修正，行政院會明將討論通過「國土計畫法」修正案，新增國家重大建設需要，將可檢討變更國土計畫。官員表示，所謂重大建設諸如前瞻基礎建設。

行政院發言人Kolas Yotaka轉述，有關國土計畫法部分條文修正草案，重點包括當政府有推動國家重大建設計畫需求，也可適時檢討變更國土計畫。

外界質疑前瞻基礎建設與國土計畫牴觸，曾引發討論，政院也曾指示前瞻軌道建設要納入國土計畫評估，針對此一衝突問題，修法後提供解方。官員表示，新的修法讓國土計畫不受5年檢討一次的限制，只要有像前瞻基礎建設之類的重大建設，就可以檢討變更。

內政部已公告實施「全國國土計畫」，地方政府依法將於2020年5月前公告實施所屬國土計畫，其中最關鍵的「國土功能分區」也將於2022年5月前公告實施。

另外，為給予直轄縣市彈性與規劃的期程，這次修正擬制定合議審議制度，針對跨兩個直轄市縣行政區以上或跨兩個國土功能分區的計畫、填海造陸等計畫，採合議制，以免不同主管機關審議造成時程冗長。

(中時 )