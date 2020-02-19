廈門友達光電返工率達85％ 部分供應鏈受阻 23:292020/02/19 工商 李書良 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在新冠肺炎疫情肆虐下，台商仍力拚儘速復工復產。據廈門火炬高新區消息指出，2月18日台廠友達光電（廈門）有限公司返工率達85％，共有近5千名員工投入生產工作。 集微網19日報導，友達光電連日來一邊抓疫情防控，一邊抓生產營運。友達光電廈門人力資源處處長李緒彬坦言，因疫情影響，導致部分供應鏈受阻和材料緊張，這是企業目前面臨的主要難題，目前各方正加緊協調解決中。 (工商 ) #廈門 #友達光電 #返工 #率達 #供應鏈 也許您會感興趣 推薦閱讀 工商社論》「斷鏈危機」下的台灣產業 04:102020/02/18 財經要聞 疫情衝擊華為、蘋果供應鏈 04:102020/02/18 證券．權證 《國際產業》傳美國擬切斷華為全球晶片供應鏈，台積電難逃波及 11:082020/02/18 財經 《台北股市》蘋果下修財測，蘋果供應鏈表現不一 11:422020/02/18 財經 湖北新冠肺炎救治中醫藥使用率達83.3％ 12:062020/02/18 兩岸 《產業分析》零組件供應鏈：未缺料不漲價，上下一心共體時艱 12:162020/02/18 財經 《產業》呂家璈：中美貿易戰加速半導體分散供應鏈趨勢成形 13:412020/02/18 財經 上海新冠肺炎患者治愈率達53％ 18:212020/02/18 兩岸 美利達山東廠19日復工職工返工率可達7成 17:592020/02/18 財經 美利達山東廠復工 返工率估達七成 04:102020/02/19 證券．權證 財經熱門新聞 美股漲勢何時告終？ 分析師驚揭崩跌警訊 - 財經 1分鐘讀財經》外資狂倒貨台積4萬張 背後驚天陰謀 - 財經 電動車妖股驚悚！曝華爾街空頭最後結局 - 財經 比疫情凶猛！專家驚爆他進白宮是美股大災難 - 財經 不滿讓孟晚舟案引爆？ 華為死咬抓耙子再揭內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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