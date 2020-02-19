在新冠肺炎疫情肆虐下，台商仍力拚儘速復工復產。據廈門火炬高新區消息指出，2月18日台廠友達光電（廈門）有限公司返工率達85％，共有近5千名員工投入生產工作。

集微網19日報導，友達光電連日來一邊抓疫情防控，一邊抓生產營運。友達光電廈門人力資源處處長李緒彬坦言，因疫情影響，導致部分供應鏈受阻和材料緊張，這是企業目前面臨的主要難題，目前各方正加緊協調解決中。

(工商 )