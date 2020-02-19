投資人擔心新冠肺炎恐重創全球經濟，帶動黃金避險需求大增，激勵金價突破1,600美元，升抵近7年高點。在此同時，汽車觸媒轉化器主要材料鈀金則因為供應吃緊，價格再創新高。

紐約現貨金價19日盤中上漲0.55％，報每盎司1,610.45美元。黃金現貨價曾在1月初觸及1,611.42美元，寫下2013年以來最高紀錄。

黃金期貨價19日盤中上揚0.56％，報每盎司1,612.6美元。

AxiCorp首席市場策略師英尼斯（Stephen Innes）表示，市場對黃金需求大幅上揚，投資人持續將黃金納入投資組合。市場憂心新冠肺炎衝擊全球經濟，支撐黃金需求。

黃金投資人正在評估新冠肺炎對全球經濟的衝擊，市場亦預期疫情將讓美國聯準會（Fed）降息的壓力增加。低利率降低持有不產生利息的黃金的機會成本。

除了黃金之外，其他避險資產價格亦上揚，美元兌主要貨幣升至逾4個月新高。

另一方面，儘管大陸汽車工廠因肺炎疫情停工，但鈀金價格仍持續躥升。鈀金現貨價19日盤中勁升5.59％，報每盎司2,776.1美元。

近來鈀金價格漲勢凌厲，令交易商和分析師大感意外。自2020年開年以來鈀金漲幅超過30％，並較2018年底時激增逾1倍。

新冠肺炎導致大陸汽車組裝廠停工防疫，德國福斯汽車延後大陸部分工廠復工時間。在此同時，鈀金礦商近幾年生產停滯，導致價格直線躥升。

美國銀行（BoA）分析師魏德瑪（Michael Widmer）直稱這種情況相當不正常，如果鈀金價格不斷上揚，將迫使汽車製造商加速將汽車電動化的腳步。

MKS PAMP集團指出，英美鉑金公司（Anglo American Platinum）預估2020年鈀金將短缺後，促使投資人搶進。

(工商 )