波音737 Max客機停產影響數百家零件供應商，小型供應商比大型同業更難因應衝擊，令業績和投資計畫遭受挑戰。

737 Max自2019年3月發生第二起空難事故後，遭到全球多國禁飛，迄至復飛遙遙無期，波音1月被迫宣布停產該款客機，該客機的680家零件供應商連帶遭受衝擊。

以737 Max的洗手間裝置供應商Altek為例，737 Max生產計畫生變，導致Altek的工廠堆滿原物料、半成品和製成品。

Altek日前召開會議，要求員工統計即將過期的原料成本，以便將資料轉給客戶暨波音的主要供應商Collins Aerospace。Altek 2019年的營收減少7％。

737 Max的零件供應商Klinger IGI總裁慕迪（Pat Moody）表示，737 Max停產的衝擊擴散至整個供應鏈。Klinger IGI的營收因此萎縮5％至10％，該公司減少訂購原料，並鼓勵供應商開發其他客戶。

慕迪表示，Klinger IGI將失去購買力，而購買力影響定價。「當波音回復生產時，我們的原物料成本可能變貴。」 美國1月工業生產月減0.3％，飛機生產萎縮是原因之一。經濟學家指出，737 Max停產恐將美國2020年國內生產毛額（GDP）削去0.5個百分點。

雖然Altek的業績受到影響，但該公司盡力避免裁員，不過波音的主要零件供應商勢必銳航空系統（Spirit AeroSystems），1月宣布裁員2,800人，航太零件製造商Precision Castparts也在2月宣布裁員150人。

波音737 Max停飛和停產的時間越長，對供應鏈造成長期損害的風險也越大。美國目前的失業率在3.6％，宣布裁員的供應商可能難以將員工回聘。

此外，承受壓力的供應商可能延後必要的機械投資，資本不足以抵擋停產危機的供應商，甚至可能取消投資計畫。

(工商 )