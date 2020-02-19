看好太空旅遊商機，維珍銀河股價周二（18日）暴衝24％，延續它自去年12月初已狂飆逾400％的多頭漲勢。但也因為這波漲勢太強，引發分析師警告該股已出現「超漲」。

由億萬富豪布蘭森（Richard Branson）創立的維珍銀河，今年來股價漲幅已高達160％。分析師指出，該業者近來漲勢銳不可檔，最大功臣為散戶投資人的買盤湧入，這也令它幾乎可媲美同樣也是受散戶追捧的特斯拉。

另外該太空旅遊公司也是富達線上交易系統近來交易第三頻繁的個股，僅次蘋果與特斯拉。當中有高達三分之二客戶都選擇買進該檔股票。

雖然維珍銀河自去年10月上市後，尚未出現獲利，並預料今明兩年將持續虧損，不過散戶投資人依然對它熱情高漲，主要是特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）創辦的Space X宣布，將在後年帶四名私人付費旅客乘坐 SpaceX的飛龍2號（Crew Dragon）前往太空旅遊。

維珍銀河上周也宣布，將把SpaceShipTwo遷往新墨西哥州的商業總部，外界認為這讓該公司距離商業太空旅遊又邁進了一步。

(工商 )