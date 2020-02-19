雖然蘋果周一（17日）示警，指稱受新冠肺炎疫情影響，會計年度第二季營收恐怕無法達標。儘管如此，包括摩根大通等多家投行並不看淡蘋果前景。他們指出肺炎衝擊多屬短期，加上5G題材拉抬，蘋果長期前景依然看俏。

蘋果股價周二（18日）盤中雖重挫3.2％，但收盤跌幅卻收斂到1.83％，這主要是分析師認為蘋果營收可望在今年下半反彈，並激勵股價到年底繼續衝高。年初以來蘋果股價仍上漲9.4％。

摩根大通表示，受新冠病毒肆虐，使得蘋果第二季或第三季營收恐受波及，但其長期前景並不因此改變。

該投行指出，5G時代到來將對iPhone銷售帶來新的動能，加上病毒相關風險將逐漸消失，以及穩定的服務營收業抵消部分營收損失，「持有蘋果股票的長期投資者將視這些為暫時逆風」。它目前把蘋果股價目標定為350美元

Wedbush則稱，蘋果此刻發布財測預警，多為時機議題而非iPhone在全球供需陷入危機。它解釋該警訊對多頭者雖然為「難以吞嚥的苦藥」，不過它仍看好蘋果營收在6月該季可能彈升，加上年底在5G題材帶動下，蘋果股價仍有上漲空間。該券商看好其股價目標為400美元。

(工商 )