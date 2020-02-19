日本由於社會壓力大，不少民眾承受不住自我了斷，也導致國家自殺率始終居高不下。一名女子搭了計程車打算到觀光勝地登山，卻由於身上打扮引起司機疑心，遭司機識破目的，挽救一條寶貴性命。

根據《朝日新聞中文網》報導，68歲的司機森田義彥在上月中載到一名中年女子，女子對他說要去高見山登山賞景，森田隨即發車前往目的地。過程中，由於女子僅著輕裝，並穿著一般的運動鞋，加上當時已經是下午3點半，太陽沒過多久就將西下，種種不自然跡象讓森田察覺異狀，他開始試著跟女乘客搭話，但女乘客始終低頭，不願認真回答。

焦急的森田不知如何是好，一方面擔心對方要去尋死，但一方面又怕只是自己搞錯，心臟彷彿快跳出來般，最終在經過某個公車站時，森田下定決心踩下剎車，回頭直問：「如果我搞錯了很抱歉，但您打算結束生命嗎？」。

森田真誠地詢問打破對方心防，女子落淚不斷哭泣，森田就這樣等待女子平靜下來，問了對方「要回去了嗎」，對方答應了。車程中，女子對森田訴說了自己的遭遇，最終在警察的護送下，女子平安返家。

兩個禮拜後，森田受到當地警署表揚，署長中上廣平稱讚森田「跟初次見面之人詢問是否打算自殺是件困難的事，森田勇氣十足，因此救回寶貴性命」，森田則表示「想繼續珍惜與客人對話的機會」。

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(中時電子報)