前國民黨秘書長金溥聰出面表態反對前花蓮縣長、無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍，引發國民黨新內訌。前立委蔡正元連日反擊，今日又在臉書直批金溥聰：「這種國安頭子的水準」，掀開金溥聰昔日要求降低海峽兩岸貿易量的謬論。

蔡正元以不具名方式指出，「有位幹過國安頭子的人發表宏論說，中國大陸佔世界貿易量19%，新冠肺炎對台灣經濟的影響，也會比SARS時大很多，因為SARS發生時，中國大陸佔世界貿易量只有8%。這位前國安頭子下結論說：所以台灣要降低對大陸的『依賴』」。

蔡正元分析指出，「同理推論，2008年美國搞出來的金融海嘯，台灣受傷更加慘重，美國佔的貿易和金融交易量更大，台灣是不是也要降低對美「『依賴』」。

蔡正元直批，「這位前國安頭子的說法，足證是ㄧ位既沒有經濟學學識，也沒有國際關係學識，更沒有國家安全規劃能力的人，只是一種靠私人關係佔居高位的病毒」。

網友回應表示：「國民黨還要找這種人回來，說三道四，想給自己移靈送葬嗎?」、「降低對誰的依賴聽起來都很對，就像說成功靠自己，主要是看有那個能力嗎？」、「政治病毒果然毒(獨)阿!!」。

金溥聰是前總統馬英九重要幕僚，人稱他「金小刀」指其發言犀利。曾任台北市副市長、中國國民黨秘書長、中華民國駐美國代表，及國家安全會議秘書長。

(中時電子報)