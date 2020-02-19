大陸因「新冠肺炎」節節升溫的情勢下，不僅讓人民唯恐身受病毒威脅，對口罩需求更為迫切。竟有不肖人士，利用民眾對於口罩的防疫需求，施行詐騙手法，有人提供「爛貨」，更有人出「空氣貨」，趁著肺炎賺進幾十元到數百萬元的黑心財，已有多名受害者表示，陷入了恐怖的「口罩騙局」。

口罩騙局有多惡劣？據《新華網》報導，不肖商人因目前大陸「一罩難求」的情勢起了貪念，在社群媒體上供稱有口罩存貨，一次以500、1000個為單位做販售，買家才剛付完款，後者就將其封鎖。

目前在大陸上演的口罩騙局可分為3種，第一種人聲稱自己或友人目前在國外，可幫忙做代購；第二種則假借自己在企業內部，如口罩廠或醫療單位，「有認識」，可以走後門；第三種則聲稱當初口罩囤太多，想部份轉讓。

但不管選擇哪一種方式購買口罩，消費者都是血本無歸。新華網指出，被害者可能會收到假口罩，就是所謂的「爛貨」，下訂的是醫療口罩，卻來一箱材質簡陋單薄、沒有醫療認證的黑心貨；也可能在數量上打水漂，下訂千位數、卻只來百位數；當然有更差勁的，收到錢就馬上「拉黑（封鎖）」，連貨都不出了。

事情曝光後，許多受害人決定聯合起來報案，而警方也發現查獲的歹徒中，竟靠了口罩騙局詐騙了千單，逾百萬元的贓款。《新華網》提醒，在網路上購物，要先購買對象是否可信任，並確認彼此是否皆具備買賣能力，若已支付款項但尚未收到貨，應暫停匯款，以免遇到人財兩空的騙局。

(中時電子報)