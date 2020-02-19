李霈瑜（大霈）、葉欣眉近日受靠邊走藝術空間邀請，參加台日跨國際畫作展《Giant Rat Show：Taiwan x Japan Collaboration Show》，該展邀請近50位台灣、日本的藝術家們，以鼠年為主題來進行創作。

大霈富有創作及畫畫天分，去年剛獲金鐘最佳生活風格節目主持人獎，也有多項戲劇作品參演，今年第一次擔綱電影女主角演出的作品即將在夏天與大家見面。她過去曾多次分享自己的藝術創作，小從手繪的潛水日誌、賀卡紅包、手繪T-shirt，大至牆面都有她的繪畫創作。這次受畫展之邀，大霈的作品名稱為《輪迴。游》，本身就極力倡導減塑愛地球的她，這次創作理念是用洄游性魚類暗喻老鼠，希望透過作品理念帶給大家反思，也是這次展出唯一使用其他動物代表鼠的作品。

大霈參展作品。（動能意像提供）

而聰穎、幽默、反應快的葉欣眉，與胡瓜主持《歡樂智多星》，又與謝怡芬（Janet）主持公視台語台兒少益智節目《旺來西瓜仙拚仙》，如今加入動能意像行列，成為大霈和Janet的師妹，這次也受邀參展，並偕同藝術家黃傑共同創作，由葉欣眉提供想法，藝術家揮筆創作，兩人共同腦力激盪，作品名為《翻鼠》。創作內容以黃傑的草莓系列加入主持人必備的麥克風、喇叭，配色選用黃、黑拼色，微有警示意味，自我突破的同時也能莫忘初衷，才能翻出更新更高的一頁。

葉欣眉與參展作品。（動能意像提供）

(中時 )