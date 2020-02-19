停泊在日本橫濱的鑽石公主號(Diamond Princess)郵輪，終於在2月19日完成乘客與船員的全部篩檢，現在遊客已陸續下船。然而整個過程日本官方遭到各種批評。日經新聞網表示「日本沒有義務應對鑽石公主號」，至少就國際法角度，船籍所在國的責任更大，而這艘郵輪是隷屬英國的。

報導稱，在國際法上，公海上的船舶採取由所屬國管理的「旗國主義」原則。聯合國海洋法公約規定，公海上的船舶適用於旗國的「排他性管轄權」。作為旗國的義務，規定「對其行政、技術及社會事項有效地行使管轄權及有效地進行監管」。

意思是，船隻的管轄權屬於船籍所在國，而新型冠狀病毒是在航行期間出現擴散，當時正處在國際公海上，就國際法而言，日本沒有採取措施防止感染擴大的權限和義務，真正應承擔責任的是船籍所屬的英國。

日本政府相關人士曾表示「本來是可以拒絕遊輪靠岸的」， 之所以允許郵輪靠岸、承擔船員及乘客的檢查、提供生活資源，是基於近半數乘客是日本人這一情況而作出的判斷，而非國際法上的義務。

報導認為，此事件稱的上國際法規範的不足。就國際法的權利義務來看，船隻的管理權是船籍所在國，然而包括「鑽石公主號」的情況在內，許多船舶的船籍國、運營公司、所在國和沿岸國家，均有所不同。比如在航運上，「巴拿馬籍」的船舶特別的多，尤其是貨輪與油輪，然而，巴拿馬僅是出租船籍的國家，他們不會管理國際上這麼多的巴拿馬籍船舶，因為一般來說，任何國家都不會積極應對本國國民幾乎沒有乘坐、或在地理上相距遙遠的他國船舶。

鑽石公主號郵輪上有2508名遊客，其中1285名日本人，佔了乘客總數的一半以上。其他國家與地區的乘客分別是470名香港人、425名美國人、215名加拿大人、40名英國人、25名俄羅斯人、20名台灣人、15名以色列人和13名紐西蘭人。工作人員則有1063名。

(中時電子報)