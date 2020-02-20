球員退休之路可以走得大不同！身為SBL史上唯一完成灌籃大賽2連霸的「齊天大聖」張羽霖，退役後已經變身「Classic經典早午餐」老闆，也讓這間位於高雄市苓雅區青年一路1-4號的早午餐店，成為國內籃球迷必定朝聖的重要地標。

「早在上個球季期間，我就萌生開早餐店的念頭，畢竟我媽以前做過早餐店，很多東西我本來就懂，就是要找店面與原料，浪費我不少冤枉錢，」張羽霖說，「如今總算開始試營運，也找來兩名義守大學學弟當店員，接著就等正式開幕。」

說起張羽霖，不得不提他當年驚人的彈跳能力，除了讓他擁有「齊天大聖」封號，更在第3、第4季連兩年拿下灌籃大賽冠軍，生涯待過新浪、幼敏、東風、璞園、台灣大、富邦及台啤，征戰SBL長達16年之久，卻在去年6月宣告退役。

為何把店名取為跟李奇勳、吳永仁兩名三民家商學長合開的理髮廳一樣的「Classic經典」？其中含著張羽霖對於未來的夢想，「這是我跟學長討論後決定的，希望可以效法很團結的『南山幫』，以後『三民幫』也能越來越壯大。」

雖還在試營運階段，張羽霖卻早就忙翻天了。(黃及人攝)

只是試營運還不滿1周，張羽霖就充分感受到開早午餐店的辛苦，「開店真的很累，回家還要幫忙照顧女兒，這跟打球是不一樣的累，我大約晚上9點多就睡了，然後凌晨4點半起床，凌晨5點就到店裡準備開門，通常要忙到下午1點多。」

「當初就是不想留戀打球的日子，才會選擇回到家鄉高雄開早餐店，如今大約1個月只打1次球，每天也累到沒時間去幫忙小娟姊(三民家商教練謝玉娟)了，」剛過34歲生日的張羽霖表示，「現在只想趕緊營運更順一點，然後迎接開幕。」

一走進這間「Classic經典早午餐」店裡，牆上高掛著「野獸」林志傑、「少俠」田壘與富邦悍將好手胡金龍的簽名球衣，相當吸引客人的目光焦點，張羽霖說：「我還會要來王建民與彭政閔的簽名球衣，讓店內更充滿籃棒好手氣息！」

在張羽霖的早午餐店，牆上掛著國內知名籃棒球星的簽名球衣。(黃及人攝)

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