美國電動車廠特斯拉股價瘋狂飆漲，被外界形容為「妖股」、「有輪子的比特幣」，即使遭一票人看衰，特斯拉還是看回不回，華爾街空頭分析師也投降，紛紛調高目標價，最高甚至上看1200美元。

特斯拉上月底公布去年第4季（10-12月）財報，營收年增2.2%至73.84億美元，經調整後的每股盈餘2.14美元，雙雙優於分析師預期，加上今年有望賣出超過50萬輛電動車，帶動股價一路大漲，2月4日最高衝上968美元。

但分析師Gordon Johnson隨後示警，新冠肺炎將帶來一場災難，拖累大陸市場汽車需求，還撂話特斯拉股價表現只是一個大泡沫，受到利空消息衝擊，6日股價一度暴跌至687美元，接下來又緩步墊高，18日再度狂漲7.3%，收在858.40 美元。

CNBC報導，眼看特斯拉受財報及軋空效應帶動，連空頭分析師也連袂調高目標價，摩根士丹利分析師Adam Jonas表示，在一般情況下，特斯拉估值從每股約650美元提高到1200美元，漲幅達 80%，但正式目標價只從360美元提高到500美元，給予「賣出」評級。

另一位Cowen分析師Jeffrey Osborne也提高特斯拉目標價，但目標價只由280美元調升至290 美元，幅度約3.6%，為目前華爾街最低的目標價。

特斯拉今年初股價最低約402美元，至18日漲至858美元，漲幅超過百分百，跑贏美股大盤表現，而近期驚人的行情走勢，更讓市場瞠目結舌。

(中時電子報)