美國總統川普下周將訪問印度，其中一站將訪問古茶拉底省（Gujarat），趕在他到訪前，當地政府趕緊興建圍牆，以「隔離」貧民窟和川普走訪地點，此舉招致批評。
美聯社報導，川普24、25日將訪問印度，除了德里以外，也將造訪印度總理莫迪（Narendra Modi）的故鄉古茶拉底省的阿默達巴德（Ahmedabad），他此行的目的主要是為了改善美印之間的貿易紛爭，同時也為自己今年的總統大選造勢。美國一共有數以萬計的印度裔美國人。
趕在他來訪前，古茶拉底省第一大城阿默達巴德趕緊築起約半公里長、1.2公尺高的磚牆，當地政府官員巴德（Bijal Patel）表示，建牆是出於「安全」原因，此外也是為了「美觀」及環境淨化。
不過外界認為，建牆是為了阻隔貧民窟，擋住有2,000多人居住的貧民窟景色。
川普將出席一場在當地體育場舉辦的名為「問候川普」（Namaste Trump）的活動，到時川普將在莫迪的陪伴下，坐車在貧民窟旁的道路上行駛。
建牆消息旋即引起廣泛注意，許多印度政治人物質問莫迪的建設政策，當地居民抨擊，為何不把建牆的錢拿來改善貧民窟的生活和設施。
住在體育場附近貧民窟的45戶居民也被要求搬離，居民巴丹尼（Sanjay Patani）怒轟，「我們已經住在這裡20年，就因為一個大人物要來，突然就要我們搬走，這不公平。」
當地政府則稱，土地本來就是國家所有。
自川普政府2018年對印度徵收鋼鋁稅後，兩國關係便陷入緊張，印度以徵收農產品關稅及限制美國醫療設備進口作為報復手段，進而引發美國取消印度的貿易優惠待遇。
(中時電子報)
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