新冠肺炎疫情衝擊，引發大陸經濟成長放緩疑慮，美股今年以來雖一度回落，但美國經濟數據亮眼仍持續推升指數上揚，標普500指數今年更是12度改寫新高紀錄。不過，摩根士丹利分析師認為，種種跡象顯示，美股主要指數已經出現末升段訊號，投資人不應該忽略其風險。

據MarketWatch 報導，從2019年10月以來，過去19周標普500指數有15 周線上揚，從近52周低點來計算上漲23%。摩根士丹利首席跨資產策略師 Andrew Sheets表示，目前大盤浮現末升段訊號，例如長天期債券價格表現優於股市，防禦性以及大型股表現較景氣循環股以及中小型類股更佳，投資級債券投報率高於高收益債券，這是2019年以來持續至今的真實情況。

相比之下，以小型類股為主的羅素 2000 指數僅上揚8%， iShares MSCI世界不含美國指數上漲 10%。從債券來看，iShares iBoxx 投資級公司債 ETF漲幅達16%，優於SPDR彭博巴克萊高收益債ETF表現。

金價則是在過去52周攀升18%，國際原油價格更是一度跌破50美元大關。Andrew Sheets表示，儘管美股表現強勁，但這些訊息代表市場周期依然有效，不應該就此揚棄。

Andrew Sheets建議投資人平均分散風險，摩根士丹利則是對於全球債券以及股票維持中立看法。

(中時電子報)