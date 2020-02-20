美國智慧機龍頭警告無法達到財測目標，就是受到新冠肺炎疫情衝擊，大陸設備巨頭華為在去年遭到美國政府祭出貿易禁令後，提高在陸市占率，並進行供應鏈去美化、加強與大陸廠商合作，但在大陸經濟受到影響後，華為高市占也成為問題。對此，去年就關閉最後一間大陸廠區的南韓科技大廠三星電子，反而在這波疫情肆虐下躲過一劫。

三星在陸市占率從2013年15%，到2019年降至1%，面對在陸經營日趨困難，三星2018年陸續關閉深圳東莞、天津廠區，2019年則是將廣東惠州廠出貨量砍半，最後正式關閉惠州廠，將所有生產線移至越南及印度。

據路透報導，三星在大陸市場失去地位反而躲過這場疫情所釀成的經濟浩劫，熟悉三星供應鏈的人士透露，三星跟華為、蘋果如今面對處境更加有利，雖然三星不會公開表明，但的確是鬆了一口氣。雖然三星在陸市占率幾乎掛零，但根據市調機構Canalys最新統計，三星2019年全年出貨量占整體21.8%全球居冠。

不過，疫情若持續太久，也會影響三星在越南的生產線，因為還是有部份零組件是向大陸廠商訂購，只要疫情沒有穩定下來，風險依然存在。

此外，全球晶圓代工龍頭台積電去年7奈米受到各大廠商拉貨，包括蘋果的A13、華為麒麟990系列處理器，以及AMD去年7月推出的第3代桌電處理器Ryzen 3000，台灣IC設計大廠聯發科去年11月底推出的5G系統單晶片(SoC)「天璣1000」，還有高通發表3款5G晶片，都是由台積電拿下訂單，這讓三星在晶圓代工市場上遠遠落後，台積電去年第四季以52.7%高市占率狠甩第二名的三星(17.8%)。

不過，台積電將在今年正式量產的5奈米新品，預計由蘋果、華為拿下大部份產能，外界就擔憂，台積電5奈米訂單是否會隨著疫情持續升溫而受到影響。蘋果在發出財測警告後，18日股價下挫1.83%，台積電ADR更是重挫近3.5%。

還有消息傳出，三星5奈米製程被高通採用，用來生產X60數據機晶片，不過，知情人士也提到，台積電也會拿到高通5奈米製程數據機晶片的訂單，有可能該產品將由台積電、三星分別取得訂單。

(中時電子報)