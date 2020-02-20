新冠肺炎疫情蔓延，台灣目前累計確診數達24例，其中，感染源還在調查中，引起外界格外關注各種防疫方式，不僅酒精掀起搶購潮，消毒用「次氯酸水」也跟著夯。近日有網友在美式賣場好市多發現2公升裝的次氯酸水滅菌液，更推出折扣促進買氣，但不少網友一看價格，換算下來後認為還是太貴，直呼難以下手。

有網友在臉書社團「COSTCO好市多消費經驗分享區」發文表示，他19日逛高雄店時，發現之前在網路上購買2公升裝999元的滅菌液，好市多竟特價賣755元，一卡限購一瓶。另外也有一名網友表示，藥師說不用稀釋，可以直接分裝使用，拿來拿來噴門把、衣物等。他還表示，「雖然好大一瓶，還是下手買了，想說除了家人用，也可以分享給其他親友、同事」、「會po這個商品是因為有人對酒精過敏，次氯酸水是不含酒精的一種選擇，但也只是拿來當輔助用的」。

PO文曝光後，引來許多網友熱烈討論，有人說「好貴啊…1公升要300多」、「今天看到沒買的原因就是未標明濃度」、「2公升...很貴」、「照它的成份算起來，濃度應該是100ppm」。

台南市政府衛生局曾解釋過次氯酸水，次氯酸水屬於弱酸性水溶液，具有殺菌消毒的效果，不過接觸光線後容易還原成水和其它微量元素，不論是市售瓶裝或製造機生產之次氯酸水，若沒以不透光容器妥善保存，放久了就失去消毒效果。

(中時電子報)