新冠肺炎疫情擴散，民眾人心惶惶，紛紛搶起了口罩、衛生紙、酒精，導致賣場銷售一空。究竟酒精會不會跟口罩一樣缺貨？達人對此親自揭發內幕，表示「完全不必擔心」。

一名化工系畢業的醬料達人《im5481》在臉書上開頭就直言：「我從不擔心台灣會缺酒精」，關鍵就在於台灣特有文化的酒廠跟糖廠。

《im5481》說，從荷蘭統治時期，荷蘭人就在台灣種甘蔗，台灣就此變成蔗糖出口國，事後歷經鄭成功時期、清朝時期也依舊持續生產甘蔗與米。到了日治時期日本在台大量建設可生產酒精的酒廠、糖廠、飛機燃料化學工廠，直到國民政府來台也還是保有許多酒廠糖廠。

《im5481》說，菸酒公司的酒廠本來就還有保留生產酒精的設備(分餾酒設備)，而且要轉換生產也很容易，就連糖廠也可以轉換生產加入生產酒精行列，加上台酒與台糖政府都能迅速控管，所以台灣根本不會缺酒精，只要等到有貨再買就好。他推估大約兩個禮拜左右就可以搞定第一批增量生產(發酵、分餾、包裝、出貨的所需時間)，並在一個月就可搞出菸酒門市有滿滿的消毒用酒精的產能。

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(中時電子報)