[武漢肺炎] 免疫力越高越好? 大錯特錯。(影/蒼藍鴿的醫學天地)

新冠肺炎疫情蔓延，台灣目前累計確診數達24例，其中，感染源還在調查中，引發人心惶惶。台大醫院兒科醫師吳其穎針對許多人困惑「免疫力越高越好？」做出回應，並以17年前的SARS疫情為例，指出身體強壯的青壯年，死亡率反而更高的真相。

台大醫院兒科醫師吳其穎，在個人YouTube頻道「蒼藍鴿的醫學天地」拍了一支影片，他說「武漢肺炎來勢洶洶，許多人傳訊息問我說，『要吃什麼補品才能增強免疫力』？」

他以2003年的SARS疫情為例，指出當年致死率高，文獻指出約落在10～15%，但醫學界發現奇異現象，根據疾管署資統計資料發現，當年因SARS不幸死亡的患者，一般認為身體比較強壯，20~40歲青壯年碰到SARS的死亡率竟然高達8%左右，比例竟高於免疫力相對較不成熟的20歲以下或小孩。

原因出在哪裡？吳其穎解釋，要從人體免疫系統解釋，當人體感染SARS（非典型肺炎）、冠狀病毒入侵人體感染肺部細胞，人體自然得派出免疫細胞應戰被病毒感染的細胞，使其無法繼續增殖。吳其穎說，「當時很多醫生發現，相較於小孩子，青壯年族群因為免疫系統較強，因此針對病毒入侵的反應有點太過劇烈。」

吳其穎進一步解釋，當強壯身體面對感染，會派出體內最精良的免疫細胞，來對被感染細胞（肺泡）進行強而有力的摧毀行動，而這段期間就有可能會引發強烈的肺部發炎，甚至進一步驅動免疫系統無差別攻擊肺臟，造成沒有被感染的細胞同樣接受魚池之殃。他說，這樣有可能會導致最嚴重肺浸潤、肺纖維化，最終落得呼吸衰竭、甚至死亡的結果。

反觀免疫系統相對較不成熟的幼童，吳其穎指出幼童的白血球同樣會攻擊病毒，但是力道有限，反而不易造成重大傷害，最後這類病患得以撐到B細胞開始製造抗體而驅逐病毒。

吳其穎坦言會如此分享該故事，是想讓大家了解「人體免疫系統向來就是雙面刃。」」唯有當它處於平衡狀態，才得以對病原體進行有效的攻擊。

(中時電子報)