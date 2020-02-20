美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)本周訪問非洲，在西非、東非和南部非洲各去一國，希望展現美國對於非洲大陸的重視。外交專家表示，此舉在與大陸的非洲外交較勁。

蓬佩奧本次巡訪的第一站是西非的塞內加爾，簽訂了五項備忘錄，積極投入當地的基礎建設計畫。第二站則是在南部非洲的安哥拉。而最後一站則是東非的伊索比亞。

本周三結束了本次訪問之旅，蓬佩奧在衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴的聯合國非洲經濟委員會(UN Economic Commission for Africa)發表演說，暗示了大陸的非洲外交政策，只是做出空洞的承諾，並且滋生經濟依賴性、政局的腐敗及不穩定性。

蓬佩奧在演說中並未明確提及大陸，但他說:「各國應提防那些做出空洞承諾的獨裁政權。」似乎意指大陸，而大陸是目前非洲最大的貿易夥伴。美國亟欲成為非洲的替代投資來源。

蓬佩奧向非洲各國政要倡導自由市場的好處，批評大陸的社會主義經濟。他說:「非洲如此迫切需要的繁榮、主權和進步，只有自由市場才能達成。而辛巴威和坦尚尼亞等地的經濟之所以蕭條，就是過去多年實驗社會主義經濟失敗的結果。」

蓬佩奧也提及了美國企業在非洲所做的投資，舉了他到訪的三個國家中的美國企業當作例子，塞內加爾的是美國能源公司「貝泰」(Bechtel)、安哥拉的是美國石油企業「雪佛龍」(Chevron)，而衣索比亞則是飲料商可口可樂(Coca Cola)。

(中時電子報)