美國年僅20歲的饒舌新星Pop Smoke，美國時間周三凌晨4時許被陌生人闖入位於洛杉磯的家中，並遭到槍殺，送醫急救後宣告不治。饒舌界的明日之星，就此殞落。

Pop Smoke的本名是Bashar Barakah Jackson，在紐約布魯克林區長大，去年剛以《Dior》、《Welcome to the Party》以及《Christopher Walkin》等歌曲走紅，BBC電台將他列為2020年最值得關注的明星之一，年僅20歲就已成為饒舌樂界的新星。

周三凌晨洛杉磯警方接獲通報一樁強盜殺人案，數名持槍歹徒闖入民宅中，犯案後逃逸。一名受槍傷者，被送往醫院急救後宣告不治。後來證實這名受害者是饒舌歌手Pop Smoke，親友聽聞此噩耗表示震驚與不捨。本周Pop Smoke才剛成為全美10大專輯的歌手，並跟聯眾唱片(Republic Records)簽約，創作前途一片光明。

洛杉磯警方表示，目前正全力追緝嫌犯，尚未鎖定歹徒的身分，只知道人數多於兩人，犯案動機也正在調查當中。

(中時電子報)