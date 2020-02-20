精選《中時電子報》5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今天(2月20日)的國際新聞重點。

【1】川普行使特赦權 多名知名白領罪犯將獲釋

美國總統川普周二行使特赦權，特赦對象包括多位知名的白領罪犯，前「垃圾債券天王」米爾肯（Michael Milken）與伊利諾州前州長布雷格傑維奇（Rod Blagojevich）幸運入列。川普行使特赦的主要原因是試圖解決他認為美國刑事司法體系不公的問題。

【2】李明博二審判17年 南韓卸任總統難逃階下囚命運

南韓前總統李明博涉嫌貪污受賄案，首爾高等法院今天二審判處他有期徒刑17年。數十年來，南韓總統卸任後大多官司纏身，且每位在世的前總統都曾因刑事犯罪被定罪、指控或調查。

【3】日媒：日本沒有義務應對「鑽石公主號」

停泊在日本橫濱的鑽石公主號(Diamond Princess)郵輪，終於在2月19日完成乘客與船員的全部篩檢，現在遊客已陸續下船。然而整個過程日本官方遭到各種批評。日經新聞網表示「日本沒有義務應對鑽石公主號」，至少就國際法角度，船籍所在國的責任更大，而這艘郵輪是隷屬英國的。

【4】美國務卿訪問非洲三國 暗批大陸政策空洞

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)本周訪問非洲，在西非、東非和南部非洲各去一國，希望展現美國對於非洲大陸的重視。外交專家表示，此舉在與大陸的非洲外交較勁。

【5】威士特丹號剩餘乘客 武漢肺炎病毒檢測呈陰性

威士特丹號（Westerdam）郵輪遭5國拒絕停靠後，上週在柬埔寨靠港，柬埔寨衛生部今天表示，船上剩餘781名乘客武漢肺炎病毒採檢全呈陰性。

(中時電子報)