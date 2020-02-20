伊朗衛生部證實週三有兩人初步確診新冠肺炎，這是伊朗首度通報新冠肺炎的案例。兩起確診病例都出現在伊朗首都德黑蘭南方的什葉派聖城庫姆(Qom)，病患都是伊朗人。而當日稍晚，庫姆醫科大學負責人向媒體表示，這兩名病患已在醫院不治身亡。

伊朗衛生部發言人賈漢普爾(Kianush Jahanpour)也證實兩名病患不幸死亡的消息，死因為呼吸系統疾病。

這兩名病患當日檢驗出新冠病毒後，隨即住院隔離治療，然而病情迅速惡化，當日逝世。目前新冠肺炎已造成全球2014人死亡。

(中時電子報)