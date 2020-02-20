正所謂科技始終來自於人性，科技進步也讓滿足人類性慾的性愛機器人問世，但研究人員指出，有些專門滿足「特殊癖好」的性愛機器人，事實上已對個人和社會構成愈來愈多心理與道德威脅，並呼籲相關單位應採取行動管制使用這類機器人。

英國廣播公司（BBC）報導，美國杜克大學（Duke University）的韓德倫博士（Christine Hendren）在美國科學促進會（AAAS）年會上表示，性愛機器人構成的「風險很高」。他進一步指出，為了營造強暴情境，有些機器人被設計來抵抗人類；而一些機器人具備孩童外觀，但為了滿足戀童癖的日本開發人士聲稱，這類機器人能預防他去傷害真正的孩童。

韓德倫表示，這些專門滿足特殊性癖的性愛機器人不會正常化應該被根除的行為，「反而讓人有機會練習這些行為」。

目前網路上已有一些性愛機器人的廣告。以美國公司Realbotix的Harmony機器人為例，這款機器人大小如同真人，可以眨眼、移動眼球和脖子，還能模仿真人說話的樣子動唇，有的還會模擬特殊情境，如對著男人說：「如果你牌打得好，我就照你所願給你些樂子」。一具Harmony要價8000至1萬美元（約台幣30萬）。

據公司創辦人兼執行長麥穆倫（Matt McMullen）解釋，Harmony具備人工智慧，能跟「她」的擁有者發展關係，「甚至會記得有關你的事、你的好惡和經歷」。

英國列斯特（Leicester）德蒙福大學（De Montfort University）機器人暨AI道德與文化教授李察遜（Kathleen Richardson）希望立法禁止這類性愛機器人。他表示，這些AI機器人公司雖然可幫你製造機器人女友，「（但）跟女友的關係是建立在親密、愛慕和互助之上，機器無法複製這類事情」。

(中時電子報)