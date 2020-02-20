小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（20日）新聞重點。

【1】疫級重災區 各省市馳援湖北

「一方有難、八方支援」，湖北省是新冠病毒肺炎重災區，繼19個省市對口支援湖北醫療與物資，上海市15日研究部署加強對支援湖北醫療隊支持保障工作；江蘇省支援湖北疫情防控工作領導小組和前方指揮部18日成立，由副省長樊金龍擔任小組長，前方指揮部已抵達湖北黃石展開工作。

【2】武漢派機喬不攏 君問歸期未有期

第一批湖北包機返台者已結束隔離返家，後續包機依舊卡關，武漢台商協會幹部指出，雙方最大癥結點仍是派機問題，在誰派機、人數、座位安排上各有堅持；他不諱言，若被逼急了，改循「散客」方式從上海、成都等地返台，才會造成更大防疫漏洞。

【3】校園若有確診 侯稱該停課一定停課

開學日在即，全國學校忙著備戰防疫措施，新北市長侯友宜19日上午至蘆洲仁愛國小視察校園防疫演練時表示，新北校園將實施「三級防護」、「健康五原則」，另備有64萬片口罩及7300支的額溫槍，全力備戰防疫，但萬一校園內出現確診，「該停課一定就會停」。

【4】日疫情失控 醫轟利益的選擇

日本19日新增10個確診案例，南韓則暴增20例，疑與超級傳播者有關。中山附醫兒童急診科醫師謝宗學指出，日本疫情失控，全因「利益的選擇」，處理「荒腔走板」、錯得離譜。曾上公主號的神戶大學感染學專家岩田健太郎更把該郵輪比喻為「新冠肺炎病人製造機」。

【5】劉真傳昏迷13天 裝葉克膜搶救中

國標女王劉真19日遭爆心臟出狀況，正在醫院裝上葉克膜搶救中，對此消息經紀人表示：「目前沒連繫上劉真老師，謝謝外界關心。」老公辛龍雖透過經紀人回應是健康檢查，但他的經紀公司老闆吳宗憲被問到此事表示：「現在（辛龍）就是全心全意在醫院裡面照顧陪伴。」

(中時電子報)