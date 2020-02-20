「吉他仙子」紀儀羚日前到「新北市板橋區公立動物之家」探望300隻毛孩，還自掏腰包買了30公斤飼料，並發放肉乾，毛孩們為之瘋狂，現場熱鬧得像辦「春酒」。當天，紀儀羚看到有隻幸運的貓咪，跟著主人辦理認養手續，準備展開新生活，讓她回想起有一年生日正好是大年初一，她為了駐唱沒回台中過年，一個人圍爐，「只有貓咪『迺迪』陪我吃年夜飯，來台北這10年來都是牠陪著我。」

台大研究所畢業的紀儀羚，從小懷抱音樂夢，就讀台中女中時加入吉他社，「北漂」讀台大時開始駐唱，也征戰不少歌唱比賽，直到二○一二年參加選秀節目《鑽石夜總會》時，被黃國倫譽為「吉他仙子」，才逐漸嶄露頭角。去年底她終於發片圓夢，正式踏入演藝圈。

爭先恐後搶吃肉乾

紀儀羚平時十分關注流浪動物議題，常捐款資助台灣動物協會。這次她前往「新北市板橋區公立動物之家」，只見毛孩子們爭食她手上的肉乾，舔得她滿手、滿臉都是口水，天真模樣令人不捨，「牠們來到這裡都不用名字，而是取編號方便管理，等新飼主取名字會更有融入新家庭的感覺。」紀儀羚隨後用酒精消毒雙手，進入「貓舍」探望一百多隻被安頓在籠子裡的喵星人，「可能是我身上都沾了剛剛的狗味，每隻貓都對我哈氣。」

由於身上有狗狗的氣味，紀儀羚撫摸流浪貓的時候，貓咪的表情略顯不悅。（圖／施岳呈攝）

看到收容所裡的喵星人，紀儀羚想起曾到日本愛媛縣的「青島」旅行，島上居民僅有九人，貓卻多達二百一十隻，號稱「貓咪的天堂」。不過紀儀羚透露，遠遠望去，大批貓咪看起來很美、很開心，其實每隻貓都飢腸轆轆、又病又傷，獸醫每周只去島上義診一次，居民也擺了小小的信箱供大家捐款，只是資源實在不成比例，「我一打開三明治，幾十隻貓像惡虎全撲上來，每一隻的狀況都很慘，那畫面太悲傷了。」

曾去日本愛媛縣青島旅遊的紀儀羚，對該處有兩百多隻流浪貓印象深刻，貓咪還爬上她的吉他。（圖／翻攝自紀儀羚臉書）

曾去日本愛媛縣青島旅遊的紀儀羚，對該處有兩百多隻流浪貓印象深刻，貓咪還爬上她的吉他。（圖／翻攝自紀儀羚臉書）

儘管愛護動物，紀儀羚過去卻不敢為浪浪寫歌，「光想到那個畫面就難過，寫出來更難過。」但她有次看到新北市政府的「動物保護詞曲創作獎」海報，瞬間被激勵，便發願今年要寫一首歌送給愛貓「迺迪」，也為全天下的浪孩們發聲。

苦等認養惹人憐惜

說起和迺迪相遇的故事，紀儀羚透露，十年前到台北讀書時想養貓作伴，堅持以認養代替購買的她，跑遍台北各中途之家，終於相中一隻在收容所待了多年的十四歲老貓，但志工擔心她第一次養寵物，也許不久後就要承受死別，拒絕了她的愛心。「我就覺得跟牠很有緣分，我都喜歡人家不喜歡的，我的磁場比較特別吧！」紀儀羚說。

一個人在台北打拚的紀儀羚，多年來都是靠著愛貓迺迪陪伴，才讓她不孤單。（圖／翻攝自紀儀羚臉書）

後來，紀儀羚經過一間寵物店時，看見櫥窗裡有一隻五個月大的俄羅斯藍貓，她抱著罪惡感走進店裡，沒想到老闆說：「牠的兄弟姊妹都被買走了，剩牠一直沒人買，只好擺在櫥窗裡待人認養。」紀儀羚一聽，便決定領養牠，取名「甘迺迪」（台語諧音：像豬一樣），簡稱「迺迪」。然而，紀儀羚後來才知道許多純種貓因近親交配，將來逃不了基因疾病的摧殘，迺迪如今已九歲大，令她相當擔憂。

首次搭車緊張烙賽

迺迪有分離焦慮症，每次看紀儀羚要出門，就呦呦地叫個不停，甚至衝上前狂蹭她的腳，紀儀羚只好安撫牠說：「媽媽去工作，要吃什麼媽媽再買回來。」晚上睡覺時，她如果自己先躺上床，迺迪就會跳到床邊「臭罵」她，要她打開棉被，讓牠躲進被窩裡，脾氣相當執拗。

一個人在台北打拚的紀儀羚，多年來都是靠著愛貓迺迪陪伴，才讓她不孤單。（圖／翻攝自紀儀羚臉書）

紀儀羚笑稱迺迪有王子病，曾經想再認養一隻貓陪牠，但牠個性古怪，連帶牠回台中老家時，牠都會對哥哥養的貓哈氣。「迺迪占有慾很強，好像很排斥其他動物，還是只有我跟牠相依為命就好。」但迺迪近來罹患牙齦炎，紀儀羚笑嘆「牠好一陣子比較少罵我了」。

「迺迪只敢對我兇，根本是紙老虎。」紀儀羚又氣又好笑地說，有次帶牠搭客運回台中，「牠因頭一次出門，竟然緊張到在車上『大烙賽』，而且還是水便，剛好車上廁所又壞了，沒辦法清洗，屎味瀰漫全車，比水肥車還臭，整車的人都探頭，超丟臉的。」話雖如此，這樁糗事，最終依然成為紀儀羚津津樂道的趣事。

吉他仙子紀儀羚

生日：1985年2月3日

星座：水瓶座

暱稱：Kirki、小寶

興趣：音樂、美食、旅行

作品：專輯《記憶零》

經歷：2012年參加《鑽石夜總會》，連闖十關而受矚目。

小王子甘迺迪：

性別：公

品種：俄羅斯藍貓

年紀：9歲

性格：脾氣執拗，占有慾超強。

迺迪個性古怪、占有慾強，紀儀羚花了很多心思照顧牠。（圖／翻攝自紀儀羚臉書）

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(中時電子報)