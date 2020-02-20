鑽石公主號結束14天隔離期，各國陸續派專機接回國人，昨（19）日首批下船的旅客中，有5名台灣人，駐日代表謝長廷一早就在碼頭迎接，看見台人下船情緒激動，他也忍不住濕了眼眶。

謝長廷和副代表蔡明耀、橫濱處長張淑玲等人，昨日上午抵達橫濱港的大黑碼頭，準備迎接鑽石公主號郵輪上的台籍旅客。蔡明耀表示，乘客以長者優先依序下船，其中有5名台籍旅客可先下船。

謝長廷下午在臉書表示，「終於接到人了！」這些乘客看到他都很激動，有的還想張開手擁抱，但想到自己戴著N95口罩，手又放下來了，對大家說「辛苦了，也委屈你們了！你們都是最堅韌的一群人，即便再健康的人都禁不起每天好像等待宣判的壓力和折磨。」

一位太太紅著眼眶說「一切都過去了！」接著台灣來的蘇醫師跟大家講解防疫及回國注意事項，謝長廷則說明機票費用分擔及低調活動的要求。分開前，一位女士突然對謝長廷說「你替我們反映心聲，被罵得要死，真的也謝謝你。」謝長廷愣了一下，「這回輪到我眼睛濕潤起來說，『這一切也過去了』。」

(中時電子報)