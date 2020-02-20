威剛(3260)將於2月25日至27日，參加德國紐倫堡的嵌入式電子展「Embedded World」。除了將展示各種工業應用可搭配的固態硬碟與記憶卡，威剛科技也針對全球5G應用的發展，首次展出兼具高效能與大容量的32G工業級DDR4 3200記憶體。

隨著第五代行動通訊系統5G的發展，全球各大電信商不僅積極布建5G網路，也同時利用雲端運算，加快企業創新的腳步。其中包括大數據分析、人工智慧、物聯網(IoT) 與邊緣運算(Edge Computing)，都需要大頻寬、高速傳輸、低延遲的存儲裝置來實現。威剛工控此次將展出新一代DDR4 3200 U-DIMM與R-DIMM記憶體，共有8/16/32GB等高容量，僅需1.2V的低電壓運作，可提升運算效能、設備容量、降低成本。

5G的另一項特色便是大規模的設備連接，因此對設備本身的耐用度與安全性，要求更嚴格。在強化耐用度的部分，威剛3D TLC固態硬碟和SD/microSD記憶卡的P/E Cycle(Program/Erase Cycle，寫入/抹除次數)皆已提升至3K，與2D MLC同等級，可大幅延長產品壽命。

未來5G應用將涵蓋生活的各個層面，例如智慧交通、智慧家居、工業物聯網、智慧醫療等，威剛可替不同的應用量身打造軟體，也可依客戶需求，客製化生產支援PLP與抗硫化的產品，或導入威剛獨家開發的「A+ SLC」技術，使NAND Flash的效能逼近SLC，讓客戶在容量、效能與成本間能取得平衡。

(時報資訊)