遠傳電信(4904)在台灣首波5G競標，在熱門頻段3.5GHz一舉搶下80MHz，總經理井琪表示，「不多不少剛剛好、雖然有一點貴」，遠傳很看好5G的發展，儘管今明兩年會比較辛苦，但有信心會越走越順，對於和競業的合作，也都採取開放的態度，雙贏會是最終的目標。

遠傳2019年全年合併總營收為838.66億元，合併稅前折舊攤銷前獲利(EBITDA)為291.52億元，稅後盈餘為87.35億元，每股盈餘2.68元，全年EPS財測達成率為103%，遠傳昨(19)日法說會後總經理井琪受訪表示，對於遠傳去年營運表現憑良心說確實做得很好，對於結果感到滿意。

台灣首波5G競標，五家電信業者總計歷經27日的競逐，以總標金1380.81億元結標，創下台灣頻譜競標最高紀錄，井琪表示，儘管5G標金比預期高，且競標所花的時間也比預期長，但遠傳還是按照原定計畫，會在今年第三季推出5G服務，所以也預期會在第三季推出服務後進行20年的攤提，建置成本也會從開台之後開始起算，故5G其實對今年的資本支出影響有限，畢竟今年是第三季才開始，反倒是明年會更挑戰，畢竟電信是長期投資，5G絕對不能缺席。

井琪表示，本次遠傳標下80MHz，可說是「不多不少剛剛好、雖然有點貴」，可以讓遠傳在5G未來的路走的更順利，對於專網專頻的討論，其實遠傳早就開始討論，對於5G之路的成長很看好，有信心會越走越順，甚至比其他家競業順利。

第一階段的5G競標，5家業者中僅亞太電信(3682)因認為標金太高，故退出熱門頻段3.5GHz，井琪認為，亞太電是好的同業，在遠傳的立場來說，當然也希望有合作的機會，還是維持一貫開放樂觀的態度，只是第二階段還沒完成，業者間合作有很多方式，不僅要考量商業模式，技術也很複雜，但雙贏會是最終的目標。

(時報資訊)